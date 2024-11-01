El mercado laboral español gira hacia los séniors: hay más de 5 millones en activo, un 27% más que hace solo cinco años

Mientras la población joven se reduce por la caída de la natalidad, los trabajadores de más de 55 años se han convertido en el grupo que más crece y más empuje aporta al mercado laboral. La población de 55 a 69 años crece en 1,2 millones hasta rozar los 9,6 millones, ya supera en 867.000 a los jóvenes activos y eleva su tasa de actividad del 46,7% al 52,4% en el último lustro.