El mercado laboral español gira hacia los séniors: hay más de 5 millones en activo, un 27% más que hace solo cinco años

Mientras la población joven se reduce por la caída de la natalidad, los trabajadores de más de 55 años se han convertido en el grupo que más crece y más empuje aporta al mercado laboral. La población de 55 a 69 años crece en 1,2 millones hasta rozar los 9,6 millones, ya supera en 867.000 a los jóvenes activos y eleva su tasa de actividad del 46,7% al 52,4% en el último lustro.

#1 BoosterFelix *
Una fina manera de decirnos que hay que tener proles para que nos paguen las pensiones, es decir, para que paguen también las pensiones de Amancio Ortega y de Felipe VI.

El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con su prole.
Raziel_2 #2 Raziel_2
#1 Una fina manera de decirnos que aunque tengamos prole, quien la tenga, para trabajar necesitas gente formada, no puedes pretender pedir "gente de menos de 30 con 10 años de experiencia" y cuando la gente deja de pedirte trabajo, sorprenderte del resultado.
#3 BoosterFelix *
#2 Eso es porque el amo sigue confiando en una trola que le ha servido durante miles de años, el derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza y la esclavitud. Ya verás cómo cuando el amo se dé cuenta de que ya no le vale como capote ese derecho-trola, preferirá explotar a viejos antes que trabajar él. Pero para entonces ya será demasiado tarde para la humanidad, y será el comienzo del fin de la huella de carbono para la biosfera.
