Por qué el menú más caro es un señuelo para que el cliente elija el del precio intermedio

La cocina puede ser un espacio de rebeldía en un mundo de algoritmos que limitan los hallazgos fortuitos. ¿Y si en lugar de comer lo que ya sabemos que nos gusta hiciéramos lo contrario?

| etiquetas: menú , gastronomía , restaurantes , economía
Democrito #3 Democrito
Por lo menos podría citar el concepto de "precio de anclaje", que es poner alto el precio de un producto no para venderlo, sino para que el siguiente producto en precio parezca más atractivo.
Meinster #1 Meinster
Vaya chorrada de artículo, parte de conceptos interesantes, mete la IA porque al parecer hay que meter la IA por todo hoy día (o quizás porque fue la que redactó el artículo) y al final no habla de nada.
themarquesito #2 themarquesito
#1 Por no hablar de que esto de los precios de anclaje son algo conocido y estudiado desde hace tiempo
Meinster #4 Meinster
#2 A eso me refería, no entendía a cuento de que venía la IA, como si no fuese algo conocido desde que el marketing existe.
