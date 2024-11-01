edición general
18 meneos
150 clics
Mentiras sobre Linux que te impiden abandonar Windows 10 que no debes creerte

Mentiras sobre Linux que te impiden abandonar Windows 10 que no debes creerte

Linux no es feo, ni lento, y tampoco es solo para desarrolladores. Puedes irte de Windows cuando quieras y tu experiencia no empeorará, incluso podría gustarte más.

| etiquetas: mentiras , linux , impiden , abandonar , windows
15 3 0 K 352 tecnología
16 comentarios
15 3 0 K 352 tecnología
Joker_2O #1 Joker_2O
Cada vez que alguien recomienda Libre Office como alternativa a Office, se muere un gatito.
3 K 27
#2 diablos_maiq *
#1 Cada vez que se muere un gatito, alguien recomienda Libre Office como alternativa a Office :troll:
1 K 22
#3 ombresaco
#1 depende de lo que havas, lo es
0 K 11
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 para mi gusto solo le falta implementar las tabla en calc.

Lo demás todo bien
1 K 26
#5 doppel
#1 onlyoffice
1 K 25
Magog #6 Magog
#1 hace años que no toco libre office pero en su dia, para temas ofimáticos, hacia el servicio de office de forma bastante correcta
¿Que ha pasado fuera de la integración con Microsoft que muere un gatito al recomendarlo?
1 K 19
#9 encurtido
#1 ¿Por qué?. A mí Libre Office y Linux en general me hace el apaño a nivel doméstico y a nivel profesional (desarrollo proyectos software por mi cuenta).

Lo que no entiendo es que siempre salga a debate el "es que AutoCAD y macros fractales saiyajin de Excel". Para la gran mayoría de usuarios, con Linux y unos cuantos programas libres les vale para trabajar.
3 K 34
#12 soberao
#9 Además ahora es que no hay opción de actualizar Windows, ni con Windows piratas, te interrumpe la instalación diciendo que tu ordenador no está soportado. Hay procesadores Ryzen que no están soportados. Es como los móviles Android que el fabricante les deja de dar soporte, que funcionan perfectamente pero no tiene actualizaciones de seguridad.
Están obligando a la gente a tirar el ordenador o a instalar GNU/Linux y lo están poniendo a huevo para que mucha gente le eche un vistazo y lo instale sin nada que perder, porque la otra opción es tirar el portátil.
0 K 15
Black_Txipiron #10 Black_Txipiron
#1 yo lo deje de usar, porque al utilizar dos monitores me daba fallos de tirarme abajo el programa. Era curioso, si usaba el portátil a una pantalla sin problemas, en cuanto le metía la secundaria, libreoffice era inestable.
0 K 10
WcPC #11 WcPC
#1 Yo aún estoy utilizando un Office2007 portátil que tengo desde ese año, los nuevos me parecen más complicados y con muchas funcionalidades inútiles
1 K 24
TripleXXX #15 TripleXXX
#1 Apenas uso ofimática, solo para lo mas básico, cartas u hojas de cálculo simples.

¿Que defectos le ves frente a Office?
1 K 23
#16 Pitchford
#15 No sé ahora.. hace como 20 años utilicé el programa de presentaciones de OpenOffice bajo Windows y tenía unos fallos garrafales.. Se me quitaron las ganas de experimentos..
0 K 20
#14 Abril_2025 *
Se tiene la creencia de que solo es para desarrolladores y sí, alrededor del 53,4% de los programadores lo usan, pero eso no quiere decir que sea exclusivamente para personas de esta profesión.

Ni de broma.
0 K 10
Jonesy #13 Jonesy *
Yo estuve mucho tiempo con lxde en una distribución Mint. Por pobreza mía, y con un laptop toshiba viejísimo. Fue genial , pero al final volví a Windows, más que nada por Office 97 (nunca probé wine) y porque me compré un Lenovo que lo traía preinstalado.
0 K 9
#7 Hollywoodlandia
Linux es un asco. Yo lo uso para jugar en rog ally, pero no veas que mierdon
0 K 6
#8 diablos_maiq
#7 gracias por tu docta opinión
0 K 10

menéame