Mensajes del activista extremista Quentin Deranque glorificaron el fascismo en las redes sociales (francés)

"Queremos fascismo", "Apoyo a Adolf", "podríamos prescindir de los médicos árabes", "muerte total de negros", la RN fue fundada por las SS "y eso es muy bueno"y que también describió a Simone Veil como una "puta asesina"es sólo una muestra de los mensajes publicados por Deranque, muerto Lyon en un altercado. Las ideas de extrema derecha de Quentin Deranque eran conocidas. Hizo campaña junto a Acción Francesa, un movimiento antirrepublicano e históricamente antisemita. También pasó por círculos nacionalistas revolucionarios (NR), un movimiento..