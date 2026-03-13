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Mensajes del activista extremista Quentin Deranque glorificaron el fascismo en las redes sociales (francés)

Mensajes del activista extremista Quentin Deranque glorificaron el fascismo en las redes sociales (francés)

"Queremos fascismo", "Apoyo a Adolf", "podríamos prescindir de los médicos árabes", "muerte total de negros", la RN fue fundada por las SS "y eso es muy bueno"y que también describió a Simone Veil como una "puta asesina"es sólo una muestra de los mensajes publicados por Deranque, muerto Lyon en un altercado. Las ideas de extrema derecha de Quentin Deranque eran conocidas. Hizo campaña junto a Acción Francesa, un movimiento antirrepublicano e históricamente antisemita. También pasó por círculos nacionalistas revolucionarios (NR), un movimiento..

| etiquetas: mensajes , activista , identitario , quentin deranque , fascismo , hitler
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3 comentarios
5 2 0 K 72 actualidad
#3 MenéameApesta
Tanto apoyar a Adolf que se fue a hacerle una visita.
Lo suyo era meterlo en un gulag hasta que se le quitaran esas gilipolleces de la cabeza, pero como no hay ninguno cerca, muerto está mejor que vivo.
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cocolisto #1 cocolisto *
Caramba con el angelito. "Según una investigación publicada por Mediapart, el activista de identidad Quentin Deranque, asesinado en Lyon a principios de febrero, abogó en línea antes de su muerte por el fascismo, glorificó el nazismo y multiplicó los mensajes racistas"

."En una democracia, el debate político nunca debe conducir a la muerte de nadie, pero que la derecha y la extrema derecha hayan intentado transformar a un joven neonazi, racista y antisemita hasta el último…   » ver todo el comentario
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azathothruna #2 azathothruna
Segun creo el partido de Lepen fue fundado por su papito, luego de la pateada de culo en argelia
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menéame