El mensaje del gobierno de Australia: "no compren combustible por pánico" no funciona, cientos de gasolineras sin combustible [eng]

Australia recibe, en promedio, unos 80 envíos de petróleo al mes, principalmente de Asia. El viernes, Reuters informó que se estaban exportando cantidades récord de combustible estadounidense a Australia en medio de interrupciones en la cadena de suministro. La escasez localizada de combustible que se extiende por varias zonas de Australia es una clara señal de que el mensaje del gobierno federal de "no hay necesidad de comprar por pánico" no está surtiendo efecto. El ministro reconoció que las próximas semanas podrían ser más complicadas...