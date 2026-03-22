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El mensaje del gobierno de Australia: "no compren combustible por pánico" no funciona, cientos de gasolineras sin combustible [eng]

El mensaje del gobierno de Australia: "no compren combustible por pánico" no funciona, cientos de gasolineras sin combustible [eng]

Australia recibe, en promedio, unos 80 envíos de petróleo al mes, principalmente de Asia. El viernes, Reuters informó que se estaban exportando cantidades récord de combustible estadounidense a Australia en medio de interrupciones en la cadena de suministro. La escasez localizada de combustible que se extiende por varias zonas de Australia es una clara señal de que el mensaje del gobierno federal de "no hay necesidad de comprar por pánico" no está surtiendo efecto. El ministro reconoció que las próximas semanas podrían ser más complicadas...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , suministros , información , petróleo
9 1 1 K 115 actualidad
7 comentarios
9 1 1 K 115 actualidad
alehopio #1 alehopio *
El ministro de Energía afirma que la guerra contra Irán crea un "ambiente de incertidumbre", pero insiste en que el gobierno está realizando "todo el trabajo preparatorio".

translate.google.com/translate?u=https://www.theguardian.com/australia.
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alehopio #4 alehopio
Australia is preparing a fuel rationing scheme

- 90% of Australia’s fuel comes from Asia, which gets it from the Middle East
- 42 stations have no fuel at all
- 107 have run out of diesel

Meanwhile, the war is escalating... this is quickly getting out of control.

xcancel.com/ekwufinance/status/2035479140309086214
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alehopio #6 alehopio
En Australia ha comenzado el robo de combustible de vehículos.

En Kyneton, Victoria, se han robado combustible de coches aparcados en la calle.

Los agricultores también están sufriendo robos de combustible en sus granjas en Victoria.

xcancel.com/TruthFairy131/status/2035498243954733388
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cosmonauta #7 cosmonauta
#6 Y en mi barrio, desde los 80.
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cosmonauta #2 cosmonauta
Vendo Opel Corsa, depósito lleno.
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josde #3 josde
#2 Tiene ruedas y motor ?.
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cosmonauta #5 cosmonauta
#3 Si. Dispone de esos accesorios.
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menéame