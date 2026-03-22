El mensaje del gobierno de Australia: "no compren combustible por pánico" no funciona, cientos de gasolineras sin combustible [eng]

Australia recibe, en promedio, unos 80 envíos de petróleo al mes, principalmente de Asia. El viernes, Reuters informó que se estaban exportando cantidades récord de combustible estadounidense a Australia en medio de interrupciones en la cadena de suministro. La escasez localizada de combustible que se extiende por varias zonas de Australia es una clara señal de que el mensaje del gobierno federal de "no hay necesidad de comprar por pánico" no está surtiendo efecto. El ministro reconoció que las próximas semanas podrían ser más complicadas...
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- 90% of Australia’s fuel comes from Asia, which gets it from the Middle East
- 42 stations have no fuel at all
- 107 have run out of diesel
Meanwhile, the war is escalating... this is quickly getting out of control.
xcancel.com/ekwufinance/status/2035479140309086214
En Kyneton, Victoria, se han robado combustible de coches aparcados en la calle.
Los agricultores también están sufriendo robos de combustible en sus granjas en Victoria.
xcancel.com/TruthFairy131/status/2035498243954733388