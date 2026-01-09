·
Un mensaje chungo pero cierto
#2
: «Y nunca vas a ser más joven que hoy. Da igual cuando leas esto.»
surco
2026-01-09 01:44:55
#2
surco
Y nunca vas a ser más joven que hoy. Da igual cuando leas esto.
2
K
44
#6
Feindesland
#4
No, hombre, es una coña.
0
K
20
#1
Feindesland
Esto es una venganza por haberme obligado a darle la razón a un talibán gramatical en la viñeta anterior.Siempre hay uno que sabe más que tú, joer...
(Por esas cosas sigo aquí)
Gracias
@alfre2
0
K
20
#4
Bombástico
#1
Sino entiendo mal este envío es respuesta a una interacción con otro usuario, la finalidad de menéame no es esa, sería propio si acaso del notame.
0
K
9
#5
Artok
#1
Pues me boy a dormir
0
K
9
#3
mikelx
son las 3 de la mañana, bastate tarde es.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
