Al menos siete muertos tras ataques israelíes en Gaza

La Defensa Civil de Gaza indicó este sábado (11.04.2026) que al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas tras ataques israelíes en el centro de la Franja de Gaza, destruida por dos años de guerra entre el Estado hebreo y el movimiento islamista terrorista Hamás. Un dron israelí disparó dos misiles cerca de un puesto de policía del campo de refugiados de Al Bureij, indicó Mahmud Basal, portavoz de esta organización de rescatistas bajo autoridad de Hamás.
| etiquetas: gaza , al menos , 7 muertos , ataques , israelíes