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Al menos ocho muertos, entre ellos tres paramédicos, en ataques de Israel contra el Líbano

Al menos ocho muertos, entre ellos tres paramédicos, en ataques de Israel contra el Líbano

Beirut (EFE).- Al menos ocho personas murieron este martes en ataques de Israel contra el sur del Líbano, entre ellas tres miembros de la Defensa Civil que estaban realizando labores de rescate, mientras que otras 30 resultaron heridas, incluidos dos soldados del Ejército libanés. El peor bombardeo tuvo lugar en la localidad de Majdal Zoun, donde perdieron la vida cinco personas, «entre ellos tres paramédicos de la Defensa Civil Libanesa que quedaron atrapados bajo los escombros tras un ataque mientras realizaban una misión de rescate»

| etiquetas: ataque , israel , libano , 8 muertos , al menos , tres paramedicos
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4 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
La foto de la miniatura es de arma de fósforo blanco… espero que no usen (otra vez) armas de ese estilo sobre población.

Hasta EEUU (Administración Biden) les advirtió hace meses de que su uso sobre población era ilegal

www.meneame.net/story/ee-uu-recuerda-israel-fosforo-blanco-no-atacar
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josde #3 josde *
#1 La usaron en la capital del Líbano.
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Javi_Pina #2 Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
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josde #4 josde
#2 La UE no quiere son sus protectores lameculos.
1 K 23

menéame