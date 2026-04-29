Al menos ocho muertos, entre ellos tres paramédicos, en ataques de Israel contra el Líbano

Beirut (EFE).- Al menos ocho personas murieron este martes en ataques de Israel contra el sur del Líbano, entre ellas tres miembros de la Defensa Civil que estaban realizando labores de rescate, mientras que otras 30 resultaron heridas, incluidos dos soldados del Ejército libanés. El peor bombardeo tuvo lugar en la localidad de Majdal Zoun, donde perdieron la vida cinco personas, «entre ellos tres paramédicos de la Defensa Civil Libanesa que quedaron atrapados bajo los escombros tras un ataque mientras realizaban una misión de rescate»