2
meneos
13
clics
Al menos 30 afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
Personal del 112 se traslada al Cavanna para atender a los enfermos, que presentan síntomas leves, y Salud Pública investiga el origen del brote
|
etiquetas
:
intoxicación
,
la manga
,
cavanna
,
hotel
2
0
0
K
23
actualidad
2
0
0
K
23
actualidad
#1
Leon_Bocanegra
*
Si se ha trasladado personal del 112 al hotel, más todos los intoxicados que hay en urgencias del hospital de Cartagena ahora, la cifra de 30 se me hace muy corta.
La veo más cercana a los 50 que dice después la noticia.
0
K
11
#3
ricambigaetani
"Este diario trató sin éxito de contactar con responsables del hotel para consultar lo sucedido."
0
K
10
#2
cocococo
Normal si comes en restaurantes y hoteles. Lo mejor es comer en casa y cuando sales por ahí llevarte la comida desde tu casa o comprar algo en el supermercado y punto. La de veces que he ido a un supermercado a comprar un pan, una lata de sardinas y hacerme el bocadillo de emergencia, o sea, bonito, barato y sabes más o menos lo que comes, no tienes que preocuparte por si algún cocinero o camarero tuvo un mal día y no se limpió las manos cuando fue a cagar ni te sazonó la sopa con un escupitajo. Los hoteles y restaurantes son para los guiris turistas, que les aproveche.
1
K
-3
#4
Leon_Bocanegra
#2
No, no es normal si comes en hoteles o restaurantes. claro que el resto de tu comentario tampoco es normal.
0
K
11
#5
ricambigaetani
#2
"Los hoteles y restaurantes son para los guiris turistas, que les aproveche." ¿Y para la gente que tiene que alojarse por trabajo? jajajaja vaya comentario que sueltas, que además veo que lo has repetido por ahí. Que te aproveche tu pan con sardinas de lata.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
La veo más cercana a los 50 que dice después la noticia.