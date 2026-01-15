edición general
Al menos 171 casos de sarampión confirmados en nueve estados de EEUU en las primeras semanas del año

Las autoridades sanitarias atribuyen el repunte a la caída en la cobertura de inmunización infantil y refuerzan la vigilancia epidemiológica

DayOfTheTentacle
Los antivacunas podrían navegada hasta el fin del mundo y caerse por el borde...
Apotropeo
#1 ahora, con el sarampión, empiezan a caerse del gindo.
