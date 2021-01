Los menores vulnerables pagan la factura del odio en mitad de la ola de frío: sin luz ni calefacción

Desde Save The Children han denunciado en numerosas ocasiones el estado en el que están viviendo más de 1.800 niños a temperaturas de hasta -12ºC sin luz ni calefacción. "Hemos estado con las familias y con los niños y las niñas, y hemos visto de primera mano la dificultad de vivir hacinados en una habitación donde conservar un mínimo de temperatura, realizar tareas escolares cuando no hay luz eléctrica en casa o planificar las comidas cuando la nevera no funciona. La situación de estas familias no puede seguir así", afirma el director general