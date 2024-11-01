Un menor golpea e intenta asfixiar a su madre por quitarle el wifi para la consola en Vitoria

Tiene 14 años y desde el jueves vive en un recurso foral tras recibir una orden de alejamiento. Apagarle el wifi para que dejara la consola, y se fuera a dormir, desencadenó una reacción inusualmente furibunda en su hijo. Este chico, de tan sólo 14 años de edad, presuntamente atacó entonces a su madre. Le propinó varios puñetazos en el rostro y en el cuerpo. Sin embargo, lo que más ha impresionado a los investigadores de la Ertzaintza –cuerpo que lleva el caso– es que supuestamente «cogió una almohada y trató de asfixiarla». El desasosegante...
«La casa estaba muy desordenada, con
… » ver todo el comentario
Con 9 años todo el mundo sabe abrir la puerta y salir a la calle. Otra cosa es que no lo hagan o lo tengan prohibido.
Por otro lado, no sé lo que pasaría, si de un día para otro, les quitaran internet a toda la chavalería menor de 16 años. Es un vicio, un muy mal vicio y a edades muy tempranas.
www.meneame.net/m/Sucesos/detenida-mujer-presuntamente-ahogar-bebe-pal
Ahora enserio, eso que dices no se sostiene, (casi) nadie dice que todas las mujeres son malas, son igual de malas (o buenas) que un hombre, al final son personas igual. Si que hay ciertas leyes y políticos que están en contra de la igualdad, como los que defienden a las madres secuestradoras o leyes que diferencien por sexo o los que hablan de violencia vicaria como algo exclusivo del hombre, pero mañas pesonas las ha habido siempre, de ambos sexos.
...una buena hostia a tiempo...
que escape de casa si quiere,
con un poco de suerte lo matan antes de que mate a alguien
La virgen, con 15 años ya se vale la pena de muerte...
que haga lo que quiera el