Un menor golpea e intenta asfixiar a su madre por quitarle el wifi para la consola en Vitoria

Tiene 14 años y desde el jueves vive en un recurso foral tras recibir una orden de alejamiento. Apagarle el wifi para que dejara la consola, y se fuera a dormir, desencadenó una reacción inusualmente furibunda en su hijo. Este chico, de tan sólo 14 años de edad, presuntamente atacó entonces a su madre. Le propinó varios puñetazos en el rostro y en el cuerpo. Sin embargo, lo que más ha impresionado a los investigadores de la Ertzaintza –cuerpo que lleva el caso– es que supuestamente «cogió una almohada y trató de asfixiarla». El desasosegante...