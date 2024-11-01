edición general
Un menor golpea e intenta asfixiar a su madre por quitarle el wifi para la consola en Vitoria

Tiene 14 años y desde el jueves vive en un recurso foral tras recibir una orden de alejamiento. Apagarle el wifi para que dejara la consola, y se fuera a dormir, desencadenó una reacción inusualmente furibunda en su hijo. Este chico, de tan sólo 14 años de edad, presuntamente atacó entonces a su madre. Le propinó varios puñetazos en el rostro y en el cuerpo. Sin embargo, lo que más ha impresionado a los investigadores de la Ertzaintza –cuerpo que lleva el caso– es que supuestamente «cogió una almohada y trató de asfixiarla». El desasosegante...

Supercinexin #2 Supercinexin
En unos añitos lo tendremos por internet contando historietas de que las mujeres son toas mu malas y el hombre está muy oprimido por el feminismo y tal.
10
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 vaya trauma tienes...
4
Supercinexin #11 Supercinexin
#4 No proyectes. El que tiene un trauma eres tú, no yo. Míratelo.
2
#5 Eukherio
#2 Ya, tiene currículum de tertuliano equidistante.
2
Titto87 #17 Titto87
#2 Lo mismo lo tienes de aliade, o de candidato de izq
0
capitan__nemo #1 capitan__nemo
... El desasosegante altercado ocurrió la madrugada del jueves en Vitoria. Cuando, tras recibirse una alarma en el 112, una patrulla uniformada alcanzó el domicilio de los hechos, les sorprendió tanto el escenario como la singularidad de los implicados. «La mujer presentaba signos claros de haber sido agredida», refieren medios policiales. El menor estaba en una de las estancias de esta vivienda, localizada en un barrio periférico de la capital alavesa.

«La casa estaba muy desordenada, con

…   » ver todo el comentario
0
Malinke #8 Malinke
#1 ¿con 9 años se las apañó para abrir la puerta y salir de casa?
Con 9 años todo el mundo sabe abrir la puerta y salir a la calle. Otra cosa es que no lo hagan o lo tengan prohibido.

Por otro lado, no sé lo que pasaría, si de un día para otro, les quitaran internet a toda la chavalería menor de 16 años. Es un vicio, un muy mal vicio y a edades muy tempranas.
1
#20 sarri
#18 Pero porqué es ilegal que si no...
0
vicvic #13 vicvic *
#_2 Puestos a hacer demagògia, el bebe de esta noticia nunca podrá decirlo a causa de una mujer, así que mucho peor todo :
www.meneame.net/m/Sucesos/detenida-mujer-presuntamente-ahogar-bebe-pal

Ahora enserio, eso que dices no se sostiene, (casi) nadie dice que todas las mujeres son malas, son igual de malas (o buenas) que un hombre, al final son personas igual. Si que hay ciertas leyes y políticos que están en contra de la igualdad, como los que defienden a las madres secuestradoras o leyes que diferencien por sexo o los que hablan de violencia vicaria como algo exclusivo del hombre, pero mañas pesonas las ha habido siempre, de ambos sexos.
0
#3 Albarkas
Digan lo que digan...
...una buena hostia a tiempo...
1
capitan__nemo #6 capitan__nemo *
#3 igual le dieron "una buena hostia a tiempo" cuando tenia menos años, apredió a agredir y ahora ha reaccionado así y tiene que actuar la policia, el tribunal de menores y una institucion de menores.
2
#7 Albarkas
#6 Igual no ha aprendido a respetar a su madre
0
capitan__nemo #10 capitan__nemo *
#7 Se aprende mas por imitacion m.youtube.com/watch?v=ncEEX4WWBKw , no funciona el "haz lo que digo, no lo que hago". Así que probablemente lo apredió del padre (o el tio, o el abuelo), el que le enseñaria a agredir con "la hostia a tiempo" y el que le enseñaria a no respetar a su madre, no respetando a su propia madre, a su mujer, o a las mujeres. Puede que sean separados o divorciados. En lo de no respetar a la madre y a las mujeres habria que ver a qué youtubers e influencers seguia.
0
#12 Albarkas
#10 O no. Eso no lo sabes. Lo que si sabes por la noticia es que ha agredido a su madre.
0
#15 sarri
#12 Bueno, no se sabe en este caso. Pero es de sobras conocido que un entorno violento o conflictivo en la infancia facilita o predispone a tendencias violentas o conflictivas en la adultez.
0
DaniTC #19 DaniTC
#12 el que no lo sabes eres tú, que eres el primero que ha venido a decir la estupidez de turno
0
#14 marcotolo
pues se queda sin wifi y sin movil de por vida,
que escape de casa si quiere,
con un poco de suerte lo matan antes de que mate a alguien
0
#16 sarri
#14 Para eso lo ahorcamos en la plaza del pueblo direcamente y nos ahorramos posibles disgustos no?

La virgen, con 15 años ya se vale la pena de muerte...
0
#18 marcotolo
#16 no, que es ilegal, pero si le quitas todo lo que no estas obligado a darle,
que haga lo que quiera el
0
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
Eso no es de un día a otro, lo que se decía del síndrome del niño emperador...ya están creciditos
0

menéame