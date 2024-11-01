·
Memphis lucha por un aire limpio y contra Elon Musk [ENG]
Una investigación de TIME revela datos que vinculan el centro de datos de IA de Musk con aumentos repentinos de contaminación en un área históricamente negra de Memphis.
|
etiquetas
:
centro de datos
,
ia
,
contaminación
,
protestas
,
eeuu
