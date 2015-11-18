edición general
Villepin y la prensa francesa destacan que España "salva el honor de Europa" y está en primera línea frente a Israel

En France Info, el ex ministro francés Dominique de Villepin sostiene que es España quien salva el honor de Europa y no Francia. Le Parisien apunta que España está en primer línea fren a Israel y que el «apoyo a la causa palestina se remonta a Franco». El rotativo galo enfatiza que de todos lo países europeos, el que más se opone al estado de Israel desde el inicio de la guerra de Gaza es España.

Ramen #6 Ramen *
Yo sólo vengo a recordar que Dominique de Villepin es quien plantó cara en la ONU a las mentiras del trío de las Azores para la declaración de guerra a Irak. ctxt.es/es/20151118/Politica/3034/Dominique-de-Villepin-ministro-de-As
reivaj01 #3 reivaj01
Fakejóo podría haber salvado el honor de Europa pero no quiso.
#8 pirat
#3 ¡ Que malos que sois ! {0x1f601}
#7 Suleiman
Ahora que se lo diga al PP, baluarte del sionismo en Europa.
Kantinero #4 Kantinero
Señalar que el envío es del 11 septiembre, antes de los acontecimientos de ayer.
Ayer mismo los comentarios en L´ Equipe respecto a los acontecimientos de La Vuelta estaban desactivados, solo en un envío estaban activados y con opiniones muy divididas.
#5 javi618
Aquí se trata de salvar vidas, no honores. Triste consuelo...
Metabarón #2 Metabarón
Los nanzys a favor del genocidio van a terminar con torsión testicular.
