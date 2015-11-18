Villepin y la prensa francesa destacan que España "salva el honor de Europa" y está en primera línea frente a Israel

En France Info, el ex ministro francés Dominique de Villepin sostiene que es España quien salva el honor de Europa y no Francia. Le Parisien apunta que España está en primer línea fren a Israel y que el «apoyo a la causa palestina se remonta a Franco». El rotativo galo enfatiza que de todos lo países europeos, el que más se opone al estado de Israel desde el inicio de la guerra de Gaza es España.