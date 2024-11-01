edición general
104 meneos
126 clics
RTVE propone la retirada de España de Eurovisión 2026 si la UER no expulsa a Israel

RTVE propone la retirada de España de Eurovisión 2026 si la UER no expulsa a Israel

Desde hace meses había un debate abierto en RTVE sobre que hacer con la participación de España en Eurovisión mientras Israel siga acudiendo al festival a través de la KAN. Y por fin hay una decisión tomada

| etiquetas: retirada de eurovisión , israel
75 29 0 K 601 actualidad
28 comentarios
75 29 0 K 601 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 Vactor20
JODER SI! YA ERA HORA!
21 K 214
javierchiclana #25 javierchiclana *
#1 Que se organice una "Eurocantando" "Eurosing" paralela. Sin asesinos ni cómplices. Sólo países que respeten a los demás.
1 K 21
#16 IsraelEstadoGenocida
Para que luego digan que las manifestaciones son solo cuatro imbéciles a los que no les importa nadie...

Dos semanas de manifestaciones, boicotear la vuelta a España y tenemos a Sanchez pidiendo la expulsión de las competiciones, impulsando sanciones, RTVE yendose de Eurovisión...

Telita lo inutil de las manifestaciones...
6 K 63
rojo_separatista #8 rojo_separatista
Lo irónico de todo esto es que están atrapados en su propia farsa a la vista de lo rápido que actuaron contra Rusia. El mundo debe recordar lo podridas hasta la médula que están todas estas instituciones y organismos internacionales para no darles valor a lo que hagan nunca jamás.
3 K 44
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Y si no, mandamos a Sergio Ramos y a Leticia Savater , con letras de Bad Bunny y música de Manolo el del Bombo.
4 K 43
Penetrator #11 Penetrator *
#4 #5 Yo mandaría a un cantante sordomudo que cantara en lengua de signos. Por los loles.
0 K 11
#13 IsraelEstadoGenocida
#5 Pues como no toque el bombo desde la ultratumba... jodido.
1 K 25
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#13

Así acojona más.
2 K 41
Black_Txipiron #7 Black_Txipiron
Me veo a Telemadrid ocupando el sitio que deja RTVE... :troll:
PD: y a Melody buscando revancha
1 K 25
Fotoperfecta #27 Fotoperfecta
La otra opción sería enviar a un cantante palestino por saciar la curiosidad de ver si también se produce el timo de las votaciones a favor de Ucrania un año e Israel el otro.
A ver si hay cojones a decir que estamos "politizando" Eurovision.
1 K 23
The_real_deal #3 The_real_deal
Por fin.
1 K 22
Khadgar #19 Khadgar
¿Efecto bola de nieve? Hay que ver, con la de millones que se ha gastado Israel en blanquear su imagen y no paran de crecerle los enanos. :troll:
0 K 16
#12 Tunguska08Chelyabinsk13
Vuelve la OTI.
0 K 15
Deviance #17 Deviance
Estoy de acuerdo, me parece bien.
Eso si, acompañado de un comunicado que diga que manda cojones que haya que tomar decisiones a la defensiva con ciertos temas simplemente porque a las grandes élites no les parece bien decir que hay "algunas" injusticias. Y para más INRI que haya "vista genital" (veo lo que me sale de los cojones, o del chichi) cuando hemos visto que a Rusia se le ha baneado en muchos aspectos y con razón y mi aplauso, pero que luego se permita que…   » ver todo el comentario
0 K 14
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
Y de paso que se jodan los austriacos
0 K 13
Sandman #18 Sandman
Irlanda, Países Bajos, Islandia, Eslovenia, España... al final se van a quedar Alemania e Israel.
0 K 13
Sayit #2 Sayit
Para lo qur vienen haciendo que lo hagan para siempre
1 K 12
Robus #14 Robus
Mierda, ahora no se si quiero que expulsen a Israel o no... ¿no se pueden conseguir las dos cosas? :-S
0 K 12
Jaime131 #20 Jaime131
Espero que lo aprueben, lástima que no lo hayan propuesto antes de que se celebrara el de esta año.
0 K 11
#23 omega7767
Tengo ganas de ver la respuesta del PP :-D
0 K 11
Connect #9 Connect
Israel, no os quiere nadie. Largaos, haber si lo pillais: no gusta codearse con asesinos de civiles y mutiladores de niños y bebés. No gusta codearse con un pais que destruye hospitales sistemáticamente, que mata periodistas y que no deja entrar a los reporteros de guerra. Ni la Alemania Nazi se atrevió a tanto.

Netanyahu está dejando al pintor como un pardillo!
0 K 11
vviccio #26 vviccio
Que se metan el Morocco Oil por su orto genocida.
0 K 11
DDJ #22 DDJ *
Si la decisión va a recaer en los que se lucran con el concurso allá que vamos
0 K 10
#10 slender_1
Total para quedar últimos.
0 K 10
#24 omega7767
#10 quedamos de antepenultimos, siempre por delante del último Reino Unido
0 K 11
SidK #15 SidK
Nunca es tarde si la dicha es buena.
0 K 6
#4 higlewit
Sería bueno abandonar esa cosa. O alternativamente mandar a chiquiliquatre.

Lo de enviar a alguien a cantar en catalán, no, eso es impensable. Mejor abandonar.
0 K 6

menéame