RTVE propone la retirada de España de Eurovisión 2026 si la UER no expulsa a Israel

Desde hace meses había un debate abierto en RTVE sobre que hacer con la participación de España en Eurovisión mientras Israel siga acudiendo al festival a través de la KAN. Y por fin hay una decisión tomada
Dos semanas de manifestaciones, boicotear la vuelta a España y tenemos a Sanchez pidiendo la expulsión de las competiciones, impulsando sanciones, RTVE yendose de Eurovisión...
Telita lo inutil de las manifestaciones...
Así acojona más.
PD: y a Melody buscando revancha
A ver si hay cojones a decir que estamos "politizando" Eurovision.
Eso si, acompañado de un comunicado que diga que manda cojones que haya que tomar decisiones a la defensiva con ciertos temas simplemente porque a las grandes élites no les parece bien decir que hay "algunas" injusticias. Y para más INRI que haya "vista genital" (veo lo que me sale de los cojones, o del chichi) cuando hemos visto que a Rusia se le ha baneado en muchos aspectos y con razón y mi aplauso, pero que luego se permita que… » ver todo el comentario
Netanyahu está dejando al pintor como un pardillo!
Lo de enviar a alguien a cantar en catalán, no, eso es impensable. Mejor abandonar.