La prima de riesgo española baja de los 55 puntos por primera vez en 19 años

La mejora de calificación deja la deuda española a un solo escalón de la gala. El diferencial entre ambas, favorable a España, se ensancha a los 25 puntos

fofito #1 fofito
Toma ahí Feijoo... escuece?
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Un volquete más de votos para VOX!
