El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: se retira temporalmente
El humorista ha anunciado su reciente diagnóstico en redes sociales: "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento"
javier
cansado
+ valorados
#2
cenutrios_unidos
Que se mejore. Todos somos contingentes pero tú eres necesario.
22
K
201
#6
mono
#2
Es una de las pocas personas que sabe reirse de la gente en la cara, pero sin ofender.
La verdad es que da gusto oirle hablar, en Ilustres Ignorantes, en Todopoderosos y en Aqui hay Dragones (¿sigue existiendo?)
10
K
98
#7
cajadecartonmojada
#6
Sí, pero ahora están liados grabando los programas impares de la próxima temporada.
4
K
43
#9
anarion321
#6
Aquí Hay Dragones recuperaron los programas existentes y estan subidos de nuevo en algunos sitios. Nuevos programas no hay, lo último que escuché antes del verano es que estaban buscando patrocinador. Lo comentaron chistosamente en algún Todopoderosos.
2
K
30
#16
skaworld
#2
#6
El autentico orgullo del tercer mundo. Espero que se mejore
2
K
27
#8
Magog
Por su familia, el mundo del humor y los wargames, que se recupere, la frase de
#2
no puede ir mejor que en esta situación
A los demas, pues
mátame camion
, pero humoristas de este nivel deberian ser eternos
2
K
30
#4
anarion321
Llevo unos años molesto con la idea de que se retire por la edad y perder el contenido que genera este gigante del humor, esta alternativa sería aún más negra, espero que se recupere ante todo.
6
K
62
#11
autonomator
Ánimo y que se recupere.
Voy a dejar por aquí el comentario que dejo en noticias similares, está vez quiero dedicarlo a todos/as los que se creen inmortales:
1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida
Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano. ¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)
Sigamos jugando que hay números para todos.
seom.org/notas-prensa/105943-1-de-cada-2-hombres-y-1-de-cada-3-mujeres
3
K
49
#1
Apotropeo
Espero que descanse
6
K
42
#15
wbrujo
#1
Por el emoticon, espero que sea una chanza.
1
K
5
#20
Gadfly
#1
ni puta gracia
0
K
6
#10
Sandman
Tranquilos, chicos, todos sabemos que el día que Cansado se vaya de este mundo lo hará sobre los pechos de Scarlett Johansson.
3
K
42
#23
wbrujo
#10
Espero que no, Scarlett Johansson es muy joven , que si RIP ( que no por mucho tiempo) se levante en un isekai ,en el que pueda disfrutar y si no , larga vida a los recuerdos que tenemos de ellos. No te mueras cabronas.
0
K
6
#3
sat
Ojalá lo supere y pueda contarlo.
2
K
32
#12
BertoltBrecht
Me sorprendía ver las últimas fotos de ilustres sin él. Ahora se entiende el porqué.
1
K
19
#14
borre
#12
Justo estaba esta mañana mirando el twitter oficial de ilustres y no salía desde hace un tiempo...
Espero que sea temporal cómo bien dice.
1
K
19
#19
kreepie
#12
Pues no me imagino a Ilustres sin un componente del trío... Aunque Cimas tal vez podría estar cerca de aguantar esa pata. O Berto, pero Berto no gusta a tanta gente.
1
K
19
#22
BRPBNRS
#19
Estando probablemente los 2 en mi top 3 de cómicos españoles, me atreveria a decir que Berto gusta a mas público que Cimas.
0
K
9
#21
MoñecoTeDrapo
¡Ánimo, Ángel Javier!
0
K
13
#5
reivaj01
Nada más que desearle ánimo.
0
K
12
#18
Eukherio
Ahora quedan regular los chistes del último Todopoderosos sobre su ausencia.
0
K
8
#13
Larusico
Justo lo estaba leyendo en el país, a ver si se recupera, tanto escucharlo en todopoderosos y aquí hay dragones, que ya es una voz casi familiar que siempre te hace reír, aunque lo único que haga muchas veces es reírse el mismo
0
K
7
#17
meroespectador
Fuerza Javi, descansa y vuelve.
0
K
7
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
