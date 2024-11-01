edición general
El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: se retira temporalmente

El humorista ha anunciado su reciente diagnóstico en redes sociales: "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento"

23 comentarios
Comentarios destacados:        
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Que se mejore. Todos somos contingentes pero tú eres necesario.
22 K 201
mono #6 mono
#2 Es una de las pocas personas que sabe reirse de la gente en la cara, pero sin ofender.

La verdad es que da gusto oirle hablar, en Ilustres Ignorantes, en Todopoderosos y en Aqui hay Dragones (¿sigue existiendo?)
10 K 98
#7 cajadecartonmojada
#6 Sí, pero ahora están liados grabando los programas impares de la próxima temporada.
4 K 43
anarion321 #9 anarion321
#6 Aquí Hay Dragones recuperaron los programas existentes y estan subidos de nuevo en algunos sitios. Nuevos programas no hay, lo último que escuché antes del verano es que estaban buscando patrocinador. Lo comentaron chistosamente en algún Todopoderosos.
2 K 30
skaworld #16 skaworld
#2 #6 El autentico orgullo del tercer mundo. Espero que se mejore
2 K 27
Magog #8 Magog
Por su familia, el mundo del humor y los wargames, que se recupere, la frase de #2 no puede ir mejor que en esta situación

A los demas, pues mátame camion, pero humoristas de este nivel deberian ser eternos
2 K 30
anarion321 #4 anarion321
Llevo unos años molesto con la idea de que se retire por la edad y perder el contenido que genera este gigante del humor, esta alternativa sería aún más negra, espero que se recupere ante todo.
6 K 62
autonomator #11 autonomator
Ánimo y que se recupere.
Voy a dejar por aquí el comentario que dejo en noticias similares, está vez quiero dedicarlo a todos/as los que se creen inmortales:

1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida

Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano. ¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)

Sigamos jugando que hay números para todos.

seom.org/notas-prensa/105943-1-de-cada-2-hombres-y-1-de-cada-3-mujeres
3 K 49
Apotropeo #1 Apotropeo
Espero que descanse
:troll:
6 K 42
#15 wbrujo
#1 Por el emoticon, espero que sea una chanza.
1 K 5
Gadfly #20 Gadfly
#1 ni puta gracia
0 K 6
Sandman #10 Sandman
Tranquilos, chicos, todos sabemos que el día que Cansado se vaya de este mundo lo hará sobre los pechos de Scarlett Johansson.
3 K 42
#23 wbrujo
#10 Espero que no, Scarlett Johansson es muy joven , que si RIP ( que no por mucho tiempo) se levante en un isekai ,en el que pueda disfrutar y si no , larga vida a los recuerdos que tenemos de ellos. No te mueras cabronas.
0 K 6
sat #3 sat
Ojalá lo supere y pueda contarlo.
2 K 32
BertoltBrecht #12 BertoltBrecht
Me sorprendía ver las últimas fotos de ilustres sin él. Ahora se entiende el porqué.
1 K 19
borre #14 borre
#12 Justo estaba esta mañana mirando el twitter oficial de ilustres y no salía desde hace un tiempo...

Espero que sea temporal cómo bien dice.
1 K 19
kreepie #19 kreepie
#12 Pues no me imagino a Ilustres sin un componente del trío... Aunque Cimas tal vez podría estar cerca de aguantar esa pata. O Berto, pero Berto no gusta a tanta gente.
1 K 19
BRPBNRS #22 BRPBNRS
#19 Estando probablemente los 2 en mi top 3 de cómicos españoles, me atreveria a decir que Berto gusta a mas público que Cimas.
0 K 9
MoñecoTeDrapo #21 MoñecoTeDrapo
¡Ánimo, Ángel Javier! :hug:
0 K 13
reivaj01 #5 reivaj01
Nada más que desearle ánimo.
0 K 12
#18 Eukherio
Ahora quedan regular los chistes del último Todopoderosos sobre su ausencia.
0 K 8
Larusico #13 Larusico
Justo lo estaba leyendo en el país, a ver si se recupera, tanto escucharlo en todopoderosos y aquí hay dragones, que ya es una voz casi familiar que siempre te hace reír, aunque lo único que haga muchas veces es reírse el mismo
0 K 7
meroespectador #17 meroespectador
Fuerza Javi, descansa y vuelve.
0 K 7

