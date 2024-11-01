edición general
Los equipos podrían boicotear las carreras ciclistas en las que participe Israel-Premier Tech tras el caos de La Vuelta [EN]

Los equipos ciclistas del World Tour podrían negarse a competir contra el Israel-Premier Tech tras las múltiples protestas durante la Vuelta a España que estallaron en violencia callejera en el centro de Madrid el domingo. Fuentes de equipos rivales han expresado a The Guardian su consternación por la negativa del equipo a retirarse de la Vuelta y la falta de protección de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para sus propios intereses comerciales y deportivos.

| etiquetas: israel , boicot , ciclismo , la vuelta , unión ciclista internacional
Graffin #1 Graffin
Esto no hubiese sido posible sin vuestras protestas. ¡Gracias gente!
SidK #11 SidK
#1 Solo el pueblo salva al pueblo.
#15 Toponotomalasuerte
#11 que se lo pregunten a los romanov por la ouija.
#4 cKr1
Mira que en Menéame se ha/hemos/he manifestado muchas veces la tirria a "lo madrileño", y en general, se ha pecado de madrileñofobia.

Ayer, el pueblo de Madrid se fue a la cama ORGULLOSO, y por ende, de todo el pueblo español. Millones de gracias por acudir.

PD: Y gracias al resto del pueblo también.
reivaj01 #13 reivaj01
#4 Soy madrileño y agradezco tu mensaje, pero creo que no es justo, pienso que todas y cada una de las protestas realizadas durante todas las jornadas han sido importantes.
Esta movilización ha sido la más visualizada por ser la última, por impedir el pódium, porque en Madrid hay mucha gente (mucha venida de fuera), por las declaraciones trasnochadas de PP-Vox, etc. Pero el mérito es de todo el que ha estado ahí, desde la meta hasta los puertos, desde las ciudades hasta los pueblos, molestando antes, durante y después de cada etapa.
Hoy, todos somos un poco mejores.
Adjunto la canción de Quilapayún "El pueblo unido jamás será vencido" a ver si espabilamos www.youtube.com/watch?v=-_qQj25KaUE
Robus #3 Robus
Pues al final protestar si que sirve de algo... mientras no dependa de nuestros políticos, claro.
Derko_89 #9 Derko_89
Ahora empieza la Euroliga y la Eurocup de baloncesto, con 3 equipos israelíes; y otro más de fútbol en la Europa League. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos :popcorn:
colipan #6 colipan
Esta pólvora no se hubiera encendido sin encender la mecha, esto es el inicio del fin de Israel....
Lyovin81 #7 Lyovin81
#6 Ojalá. Como con otros comentarios que demuestran confianza en el futuro de la humanidad, tienes mi positivo.
D303 #12 D303
Las movilizaciones funcionan.
sat #5 sat
Ya hay que ser HDLGP para ser un corredor del Israel-Premier Tech y no largarte por ti mismo cuando ves que no te quiere nadie cerca.
#10 Pitchford
Les ha salido por la culata el tiro de intentar promocionar Israel con el ciclismo. Puede ser el principio del fin de la permisividad europea de este país en el deporte y potenciar el bloqueo comercial, que es la clave del asunto.
Jaime131 #2 Jaime131
La ilusión de mi vida, que compitiera solo Israel en algún evento deportivo porque los demás se han retirado.
Skiner #17 Skiner
#0 Es que no tiene ningún sentido que la UCI se quede tan pancha y no haga nada.
Es ridículo el agravio con los equipos rusos es impresentable.
silvano.jorge #14 silvano.jorge
Hay que tener en cuenta que encima era un equipo "invitado" (¿a quién compró?) ni siquiera se clasificó para participar.
Y luego los que hacen política somos los que estamos en contra de un genocidio.
Connect #8 Connect
Llamarse Israel con la que está cayendo con ese país, es provocar y ser un cínico.
Que se jodan. Fuera genocidas.
lobotomico2 #16 lobotomico2
Pues lo que leo en el articulo es quejarse a ciclistas de las manifestaciones.
Skiner #18 Skiner *
#16 Normal que se quejen no les dejan hacer su trabajo.
literalemente del artículo:
Los equipos se quejan de La falta de protección de la Unión Internacional de Ciclismo (UCI) para sus propios intereses comerciales y deportivos.
La Vuelta a España, se caracterizó por múltiples protestas pro-palestinas, lo que causó accidentes que obligaron a dos corredores a abandonar la carrera, varios cambios en los finales de etapa y en las distancias y recorridos, y las cancelaciones de las ceremonias del podio.
Y tienen que convivir con un equipo que esta generando todo el problema y no pueden hacer nada excepto tragárselo.
Se tendrían que haber tomado medidas drásticas de sanciones y bloqueos pero delante de Israel-USA todos se bajan los pantalones.
