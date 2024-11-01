Los equipos podrían boicotear las carreras ciclistas en las que participe Israel-Premier Tech tras el caos de La Vuelta [EN]

Los equipos ciclistas del World Tour podrían negarse a competir contra el Israel-Premier Tech tras las múltiples protestas durante la Vuelta a España que estallaron en violencia callejera en el centro de Madrid el domingo. Fuentes de equipos rivales han expresado a The Guardian su consternación por la negativa del equipo a retirarse de la Vuelta y la falta de protección de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para sus propios intereses comerciales y deportivos.
Ayer, el pueblo de Madrid se fue a la cama ORGULLOSO, y por ende, de todo el pueblo español. Millones de gracias por acudir.
PD: Y gracias al resto del pueblo también.
Esta movilización ha sido la más visualizada por ser la última, por impedir el pódium, porque en Madrid hay mucha gente (mucha venida de fuera), por las declaraciones trasnochadas de PP-Vox, etc. Pero el mérito es de todo el que ha estado ahí, desde la meta hasta los puertos, desde las ciudades hasta los pueblos, molestando antes, durante y después de cada etapa.
Hoy, todos somos un poco mejores.
Adjunto la canción de Quilapayún "El pueblo unido jamás será vencido" a ver si espabilamos www.youtube.com/watch?v=-_qQj25KaUE
Es ridículo el agravio con los equipos rusos es impresentable.
Y luego los que hacen política somos los que estamos en contra de un genocidio.
Que se jodan. Fuera genocidas.
literalemente del artículo:
Los equipos se quejan de La falta de protección de la Unión Internacional de Ciclismo (UCI) para sus propios intereses comerciales y deportivos.
La Vuelta a España, se caracterizó por múltiples protestas pro-palestinas, lo que causó accidentes que obligaron a dos corredores a abandonar la carrera, varios cambios en los finales de etapa y en las distancias y recorridos, y las cancelaciones de las ceremonias del podio.
Y tienen que convivir con un equipo que esta generando todo el problema y no pueden hacer nada excepto tragárselo.
Se tendrían que haber tomado medidas drásticas de sanciones y bloqueos pero delante de Israel-USA todos se bajan los pantalones.