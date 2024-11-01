Los equipos podrían boicotear las carreras ciclistas en las que participe Israel-Premier Tech tras el caos de La Vuelta [EN]

Los equipos ciclistas del World Tour podrían negarse a competir contra el Israel-Premier Tech tras las múltiples protestas durante la Vuelta a España que estallaron en violencia callejera en el centro de Madrid el domingo. Fuentes de equipos rivales han expresado a The Guardian su consternación por la negativa del equipo a retirarse de la Vuelta y la falta de protección de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para sus propios intereses comerciales y deportivos.