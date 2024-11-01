Memorias (JRMora)

El libro de las memorias del vividor, en el que aparece en la portada con una foto de hace 150 años, bajo el título de "Juan Carlos I. Reconciliación" ha salido a la venta en España casi un mes después de su publicación en Francia. No hace falta ni leerlo, ni mucho menos comprarlo, porque los medios de varios países ya dieron buena cuenta de las partes más salchichables de la autohagiografía. Pero no cuenta nada nuevo, más allá de los chistacos como que se considera "el único español que no cobra pensión tras casi 40 años de servicio".