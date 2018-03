Melendi: "No he leído un libro hasta los 30 años"

El artista Melendi: "No leí un libro hasta los treinta años. Al principio leía libros de autoayuda muy sencillos: 'El líder que no tenía cargo', 'El monje que vendió su Ferrari'... No me gusta hablar ni de machismo ni de feminismo, por eso digo: igualdad. Yo seré progre, pero también machista, como todos. Todos somos machistas... Corté mi relación con las drogas porque me iban a matar. Llegaba después de salir de fiesta, me miraba en un espejo y decía llorando 'me muero, nunca más lo voy a hacer'."