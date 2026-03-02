edición general
6 meneos
27 clics
Melania Trump preside una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de la guerra de Irán

Melania Trump preside una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de la guerra de Irán

La decisión de que Melania Trump tomará este papel aprovechando que en marzo la presidencia rotatoria mensual del Consejo le corresponde a EEUU se anunció el viernes.

| etiquetas: melania , onu , irán
5 1 0 K 58 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 58 actualidad
nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl
Esto es un cachondeo.
6 K 91

menéame