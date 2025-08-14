edición general
Melania Trump amenaza con demandar al hijo de Biden por decir que Epstein le presentó a Donald Trump (ING)

Melania Trump amenaza con demandar al hijo de Biden por decir que Epstein le presentó a Donald Trump (ING)

Melania Trump exigió que Hunter Biden se retracte de comentarios que la vinculan con Jeffrey Epstein y amenazó con demandar. Biden afirmó que Epstein la presentó a Donald Trump, cita atribuida al autor Michael Wolff. La abogada de Trump calificó las declaraciones de falsas, difamatorias y dañinas para su reputación. La pareja presidencial sostiene que se conocieron en 1998 por el agente Paolo Zampolli. El requerimiento, fechado el 6 de agosto, fue revelado por Fox News Digital.

themarquesito #2 themarquesito *
La demanda no va a ninguna parte. Hunter Biden dice claramente "según su biógrafo" en una ocasión, y "según Michael Wolff" en la otra ocasión en que se refiere a que Epstein fuese quien presentó a Melania y Donald.
Aquí la respuesta de Hunter Biden y Andrew Callaghan: "Fuck that".
www.youtube.com/shorts/36j11gYr7WE
#4 concentrado
#2 No va a ninguna parte, a menos que aparezca un juez Hairstyle.
jm22381 #1 jm22381
Ojo, por 1000 millones de dólares. En español: elpais.com/internacional/2025-08-14/melania-trump-amenaza-con-demandar
pepel #5 pepel
Y si el río suena,...
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
El triángulo Melanie-Trump-Epstein, al que podemos añadir el Mossad.  media
