Melania Trump amenaza con demandar al hijo de Biden por decir que Epstein le presentó a Donald Trump (ING)

Melania Trump exigió que Hunter Biden se retracte de comentarios que la vinculan con Jeffrey Epstein y amenazó con demandar. Biden afirmó que Epstein la presentó a Donald Trump, cita atribuida al autor Michael Wolff. La abogada de Trump calificó las declaraciones de falsas, difamatorias y dañinas para su reputación. La pareja presidencial sostiene que se conocieron en 1998 por el agente Paolo Zampolli. El requerimiento, fechado el 6 de agosto, fue revelado por Fox News Digital.