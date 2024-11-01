Las mejores películas escritas por Rafael Azcona

Hay nombres que aparecen en los créditos pero terminan marcando toda la película. Rafael Azcona es uno de ellos. Con un estilo directo, cargado de ironía y muy atento a lo cotidiano, sus guiones han dado forma a algunas de las historias más reconocibles del cine español. Esta selección reúne varios de sus trabajos más destacados, una buena oportunidad para redescubrir su forma de mirar — a veces mordaz, a veces entrañable — y entender por qué su escritura sigue teniendo tanto peso décadas después.