Las mejores novelas ambientadas en Navidad: de Charles Dickens a Agatha Christie pasando por Paul Auster, Camilla Läckberg…

La Navidad es un periodo propicio para la lectura, pero también un escenario que inspira a muchos artistas. Recopilamos 14 libros de diferentes nacionalidades y subgéneros ambientados en estos días tan señalados(..) La identificación de Charles Dickens (1812-1870) con la Navidad es tal que en alguna ocasión se ha llegado a señalar que Dickens inventó la Navidad tal y como la imaginamos hoy, e incluso que Dickens es la mismísima Navidad.

| etiquetas: navidad , literatura , charles dickens , paul auster , agatha christie
La navidad no es un periodo propicio para la lectura ni de coña. Entre cenas, familiares, compromisos y compras; el enfoque del artículo es un descrédito de la realidad
#1 La Navidad es un momento propicio para la lectura, bajo la luz de una vela en la fria noche, especialmente para los soldados que el hijo de puta de Putin ha enviado a las trincheras.

Saludos a los #kamaradas_tontovich de MNM, y a sus madres.
#2 lorazepan, anota lorazepan
#3 tango una receta mejor... smoke and mirrors www.youtube.com/watch?v=wbqmcZ0tGno
#4 venga, pues toda pa dentro campeón
