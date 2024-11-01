Las mejores novelas ambientadas en Navidad: de Charles Dickens a Agatha Christie pasando por Paul Auster, Camilla Läckberg…

La Navidad es un periodo propicio para la lectura, pero también un escenario que inspira a muchos artistas. Recopilamos 14 libros de diferentes nacionalidades y subgéneros ambientados en estos días tan señalados(..) La identificación de Charles Dickens (1812-1870) con la Navidad es tal que en alguna ocasión se ha llegado a señalar que Dickens inventó la Navidad tal y como la imaginamos hoy, e incluso que Dickens es la mismísima Navidad.