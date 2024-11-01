edición general
Es una de las mejores comedias de los setenta, pero es imposible verla en streaming o comprarla en físico. La culpa es de una empresa farmaceútica

Una de las mejores comedias de su década, con Elaine May dirigiendo a un estelar Charles Grodin y una magnética Cybill Shepherd, pero prácticamente imposible de encontrar por medios mínimamente legales. Al contrario que el remake de 2007 protagonizado por Ben Stiller, la película original apenas tiene unas ediciones físicas de mala calidad que sólo se encuentran en mercados de segunda mano a precios desorbitados. Tampoco se puede encontrar en streaming o en alquiler doméstico, y la culpa la tiene una empresa farmacéutica.

en Internet Archive tambien esta

archive.org/details/heartbreak-kid-1972-elaine-may-hd
