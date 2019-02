¿Es mejor tomarte una cerveza antes que el vino para combatir la resaca?

El trabajo, realizado por investigadores de la Universidad de Witten/Herdeck (Alemania), pretendía comprobar si el dicho anglosajón "Beer before wine and you’ll feel fine, wine before beer and you’ll feel queer" (en castellano, "la cerveza antes del vino y te sentirás bien, vino después de la cerveza y te sentirás raro"), era cierto o se trataba de otro infundio más sin evidencia científica, que se ha ido extendiendo gracias al boca-oreja. Un estudio que acaba de ser publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition asegura que no.