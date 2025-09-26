edición general
El "mejor mecánico de España" dice que la gasolina low cost es de peor calidad que la premium

No obstante, no hay evidencias científicas que lo respalde y los propios ingenieros químicos no advierten diferencias de composición entre la gasolina low-cost y la de las grandes compañías, considerando que todas vienen del mismo proveedor, Exolum

Priorat
A ver si el título de "El mejor mecánico de España" será similar al título "El rey del cachopo", que se monta uno mismo un rollo.

Lo del cachopo no acabó bien.
Verdaderofalso
Cómo se consigue ser el mejor mecánico de España? No era Gaitan? Cuando se jugó la final? No la vi
capitan__nemo
Pues no tiene ni puta idea. Si acaso fuese el mejor químico de España. Petroquimico, ingeniero de motores, ingeniero de materiales.
m.youtube.com/watch?v=RQZUlr6hWII
mente_en_desarrollo
Si eres inversor, tener "mejor calidad" es dar más beneficio, así que puede ser correcto.
pitercio
Si la gasofa es chunga es un problema grave cuando el Corsa va a por el medio millón de kilómetros. Con el Ferrari no pasa porque, aparte de usarlo poco, lo cambias cada 5 años. Verás, un día el mejor electrolinero de España saldrá diciendo que hay unos Kilowatios mejores que otros.
cosmonauta
La gasolina es como los shawarmas o las patatas bravas. Si se vende mucho y el rollo gira, todo bien.

Llevo años poniendo gasolina low cost, 180000 km y el coche con consumos de cuando era nuevo.

Pero es que en ese pueblo, la chunga es la de Cepsa (ahora otro nombre) que solo compran los guiris.
imaginateca
#0: La entradilla está mal: no es Exxon es Exolum.
oscarcr80
Es cierto que a los mecanicos todas las piezas les llegan de Alemania?
z1018
Mi coche ha sido repostado el 99% de veces en la gasolinera low-cost que tengo cerca de casa y en 5 años ha explotado el motor 3 veces y siempre ha echado un humo negro muy raro por el escape.
