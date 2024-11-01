Megyn Kelly pierde los estribos en una entrevista con Piers Morgan sobre Bad Bunny: “¡Por eso perdieron su cultura!”

Pero Kelly no se dio por aludida y despotricó contra Morgan diciendo que actuar en español era “un gesto obsceno al resto de América”. “¿A quién le importa que tengamos 40 millones de hispanohablantes? ¡Tenemos 310 millones de personas que no hablan ni una pizca de español! Se supone que es un acontecimiento unificador para el país. No para los latinos”, se enfadó Kelly, poniendo acento hispano burlón.
Pero no lo llames racismo, espero el año que viene cante otro en español/italiano/chino para ver cómo la bilis les llega a las rodillas
Sería una troleada épica!!!!!
Los ciudadanos de Puerto Rico son ciudadanos de EEUU de pleno derecho desde 1917.
es.wikipedia.org/wiki/Ley_Jones-Shafroth
Esta extendió un gobierno civil electo en Puerto Rico y otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños.
El español lo hablan en Estados Unidos más de 40 millones como lengua materna y más de 60 millones en total. No es algo marginal, es la segunda lengua mas hablada en los Estados Unidos y la segunda lengua nativa mas hablada en todo el mundo por detras del chino mandarin (aproximadamente la hablan entre 485 y 500 millones de habitantes) . Es idioma oficial en 21 países, es una de las 6 lenguas oficiales de la ONU y ademas es la segunda lengua más usada en redes sociales occidentales.