edición general
12 meneos
179 clics
Megyn Kelly pierde los estribos en una entrevista con Piers Morgan sobre Bad Bunny: “¡Por eso perdieron su cultura!”

Megyn Kelly pierde los estribos en una entrevista con Piers Morgan sobre Bad Bunny: “¡Por eso perdieron su cultura!”

Pero Kelly no se dio por aludida y despotricó contra Morgan diciendo que actuar en español era “un gesto obsceno al resto de América”. “¿A quién le importa que tengamos 40 millones de hispanohablantes? ¡Tenemos 310 millones de personas que no hablan ni una pizca de español! Se supone que es un acontecimiento unificador para el país. No para los latinos”, se enfadó Kelly, poniendo acento hispano burlón.

| etiquetas: megyn kelly , maga , trump , bad bunny , pierde los papeles , eeuu
10 2 0 K 195 actualidad
13 comentarios
10 2 0 K 195 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Nadie habla de las letras de Bad Bunny, que tienen tela, si no las quejas de los MAGA es que cantó en español xD

Pero no lo llames racismo, espero el año que viene cante otro en español/italiano/chino para ver cómo la bilis les llega a las rodillas
6 K 78
ipanies #2 ipanies
#1 Te imaginas que vuelven a celebrar la final de la super copa en España en lugar de en Arabia Saudí y en el descanso actúa Morad cantando en "moro"???
Sería una troleada épica!!!!! :troll:
1 K 34
elGude #3 elGude
#2 La cuestión es que Bad Bunny es americano.
0 K 13
#4 tobruk1234
#3 Los norteamericanos (USA) consideran que solo existe america (USA) el resto de paises del continente americano no tienen ni idea de que existan, asi que decir que Bad Bunny es americano es como decir que maduro, fidel o lula son americanos. Igual querias decir que es estaunidense (EEUU) que hay ya no te discuto nada
0 K 7
elGude #7 elGude
#4 Es americano y de estados unidos, si lo prefieres.
1 K 24
PasaPollo #10 PasaPollo *
#4 Edit
0 K 10
themarquesito #11 themarquesito *
#4 Bad Bunny es americano en ambos sentidos: nació en Puerto Rico, que es un territorio estadounidense y cuyos nativos son ciudadanos estadounidenses.
3 K 48
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#4

Los ciudadanos de Puerto Rico son ciudadanos de EEUU de pleno derecho desde 1917.

es.wikipedia.org/wiki/Ley_Jones-Shafroth

Esta extendió un gobierno civil electo en Puerto Rico y otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños.
1 K 17
vRom #9 vRom
#1 ¿Pero quién va a hablar de las letras de este tipo si no se le entiende cuando canta? Que se indignan los estadounidenses porque canta en español... Para mí como si cantase en coreano.
0 K 6
TheIpodHuman #5 TheIpodHuman *
Me gustaria puntualizar algunas cosas:

El español lo hablan en Estados Unidos más de 40 millones como lengua materna y más de 60 millones en total. No es algo marginal, es la segunda lengua mas hablada en los Estados Unidos y la segunda lengua nativa mas hablada en todo el mundo por detras del chino mandarin (aproximadamente la hablan entre 485 y 500 millones de habitantes) . Es idioma oficial en 21 países, es una de las 6 lenguas oficiales de la ONU y ademas es la segunda lengua más usada en redes sociales occidentales.
2 K 36
skaworld #6 skaworld
Y uno q empieza a sospechar q la jugada de meter a Bad Bunny en la ecuacion, y hacer un bonito paripé con la NFL, es para azuzar el debate y movilizar a su electorado mas cerril con la teoria del reemplazo antes de las elecciones...
0 K 12
Sr.No #8 Sr.No
OYOYOY pero que berrinche más sabroso tiene toda esta gentuza.
0 K 12
RGr8888 #13 RGr8888
no le falta razón, no le sobra razón
0 K 10

menéame