Meghan Daum, intentar comprender la cultura de la cancelación y no cancelarse en el intento

No es una gran artista millonaria, es una mujer boomer escritora y razonar y poner en duda discursos relacionados con la cultura de la cancelación la hacen mucho más vulnerable, pero en el LA Times aprendió que la obligación de un periodista es tocar los temas delicados: "El ser humano es confusión. Negarle a una persona que pueda ser contradictoria es negarle la humanidad. Para mí, una persona que no tenga conflictos internos o no es sincera, o no es muy lista"