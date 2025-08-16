edición general
La Generalitat Valenciana admite que con el cambio fiscal los contribuyentes 'ricos' se ahorrarán 61 millones

La Generalitat Valenciana ha admitido en una respuesta parlamentaria que la elevación del mínimo exento de 500.000 euros a un millón de euros en la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio supondrá una merma de casi 61 millones para las arcas públicas valencianas. Un “ahorro fiscal”, en palabras del Consell, que defiende la medida aprobada por PP y Vox en las Corts Valencianes durante la tramitación presupuestaria de este año.

vicus. #4 vicus.
Y así todo, y después vine la DANA y los incendios y no hay presupuesto para medios y que pague el Perro Sanxe
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
No hay dinero para pagar a las farmacias y las residencias, emergencias, bomberos para dotar de médicos y personal los centros de salud, para todos los jóvenes que piden una ayuda a la vivienda...

Pero para los más ricos recortes y para el resto la muerte.
#5 harverto
Dentro de unas décadas, esto lo contarán como la operación de saqueo a unos pobres gilipollas que votaban a la derecha.
M.Rackham #7 M.Rackham
#5 El problema es que nos roban a todos. No sólo a los subnormales de derechas. Ojalá se separaran las consecuencias económicas en base a quién votas. Mucho facha pobre de mierda se iba a ir pronto a la izquierda.
jonolulu #2 jonolulu
#0 el titular no tiene sentido
NPCmasacrado #8 NPCmasacrado
#2 #3 Arreglao que estoy con menéame y reddit a la vez y bueno la multitarea
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
O hay mucho rico en Valencia, o son muchos los pobres que se creen ricos.
Narmer #6 Narmer
Por eso son esos grandes gestores. ¿Cómo era aquello de que era mejor un que gestionara bien y que robase algo* a uno que no robara y gestionara mal**?

*derecha
**surdodemierda
#3 The_real_deal
En el titular falta un “admite”
