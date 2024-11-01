Una megaestructura desenterrada sugiere la existencia de un gobierno comunal en Rumania hace 6.000 años (ENG)

Arqueólogos que trabajan en el antiguo asentamiento de Stăuceni-"Holm", en el noreste de Rumania, han descubierto una megaestructura de 350 metros cuadrados con una antigüedad aproximada de 6.000 años...No hay palacios, ni indicios claros de enterramientos de élites adineradas, y los metales preciosos son extremadamente raros. Aunque miles de personas convivían en estas ciudades primitivas, la mayoría de las casas son similares.