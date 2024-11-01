edición general
22 meneos
54 clics

Una megaestructura desenterrada sugiere la existencia de un gobierno comunal en Rumania hace 6.000 años (ENG)

Arqueólogos que trabajan en el antiguo asentamiento de Stăuceni-"Holm", en el noreste de Rumania, han descubierto una megaestructura de 350 metros cuadrados con una antigüedad aproximada de 6.000 años...No hay palacios, ni indicios claros de enterramientos de élites adineradas, y los metales preciosos son extremadamente raros. Aunque miles de personas convivían en estas ciudades primitivas, la mayoría de las casas son similares.

| etiquetas: rumania , gobierno comunal , cucuteni-trypillia
17 5 0 K 185 Arqueología
4 comentarios
17 5 0 K 185 Arqueología
SeñorMarron #2 SeñorMarron
¡¡Y turgente!!
2 K 46
Ripio #3 Ripio
#2 ¡ Que turgente ya es!
1 K 30
Bhuvaya #4 Bhuvaya
La colaboración entre sujetos de la misma especie siempre va a ser más eficiente para la supervivencia que el individualismo.
2 K 35

menéame