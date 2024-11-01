Megadeth: Countdown to extinction  

El videoclip muestra la decadencia del sistema estadounidense. Un candidato a presidente hace campaña electoral. Por un lado posa sonriente hacia un público de simpatizantes y por otro lado se ríe reunido con las elites del poder (un empresario, un militar y un sacerdote). El candidato a presidente es objeto de un atentado simbólico. Al final se ve un muro con la bandera estadounidense quemándose con el slogan "For the people".