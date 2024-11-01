Megadeth: Countdown to extinction  

El videoclip muestra la decadencia del sistema estadounidense. Un candidato a presidente hace campaña electoral. Por un lado posa sonriente hacia un público de simpatizantes y por otro lado se ríe reunido con las elites del poder (un empresario, un militar y un sacerdote). El candidato a presidente es objeto de un atentado simbólico. Al final se ve un muro con la bandera estadounidense quemándose con el slogan "For the people".
Bandas de rock rusas más destacadas afectadas (vetadas o con conciertos cancelados/blacklisteadas):
DDT (liderada por Yuri Shevchuk, muy crítica con la guerra; conciertos cancelados y multas al líder).
Mashina Vremeni (Машина Времени; Andrei Makarevich designado agente extranjero).
Aquarium (Аквариум; Boris Grebenshchikov, ícono del rock ruso,
¿Quieres que le dé recuerdos tuyos a Pablo Hásel que fue condenado por rapear y lleva años en una prisión española?
Si deseas morir e invitas a matar a otros, es lo que te toca. Si no se te encarcela entonces pero insistes en esas ideas fascistas y acabas en la trena, poco te pasa.
Edito: Tú no tienes ni puta idea de lo que es terrorismo y fascismo.
¡Merece que explote el coche de Patxi López!".
"No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto",
"Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono".
"Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética".
"En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de
He subido un clip de una banda estadounidense que en España a lo mejor le aplicaban "enaltecimiento del terrorismo".
Ice-T sacó con su banda BodyCount una canción llamado "cop killer" que dice cosas mucho mas duras que lo que dijo Pablo Hásel en sus letras. Ice-T nunca fue a prisión por ello y no solamente eso, se forró, tiene un cochazo y una esposa impresionante. Mira, en… » ver todo el comentario