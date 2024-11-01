El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, acusó a Finlandia de supuestamente preparar un trampolín para un ataque contra Rusia al seguir "un curso de preparación para la guerra". En una columna para la agencia TASS , controlada por el Kremlin , Medvedev afirmó que después de unirse a la OTAN, Helsinki “bajo el pretexto de medidas defensivas, está siguiendo un curso de confrontación para prepararse para la guerra con Rusia”.
| etiquetas: medvedev , rusia , finlandia , guerra , otan , kremlin
Normal.
De hecho, Georgia les atacó y todo. Como les salió el tiro por la culata el ex-presidente de Georgia, que está en busca y captura en su propio país se refugió ¡en Ucrania!
es.wikipedia.org/wiki/Míjeil_Saakashvili