Medvedev afirma que Finlandia se prepara para la guerra contra Rusia (ENG)

Medvedev afirma que Finlandia se prepara para la guerra contra Rusia (ENG)

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, acusó a Finlandia de supuestamente preparar un trampolín para un ataque contra Rusia al seguir "un curso de preparación para la guerra". En una columna para la agencia TASS , controlada por el Kremlin , Medvedev afirmó que después de unirse a la OTAN, Helsinki “bajo el pretexto de medidas defensivas, está siguiendo un curso de confrontación para prepararse para la guerra con Rusia”.

#1 Kuruñes3.0
Mas les vale.
4
#3 LoboAsustado
Nos ha jodido...cualquier país con frontera a china , rusia , usa o israel DEBE estar preparado para la guerra contra ellos en cualquier momento sin aviso previo.
3
#8 elyari
#3 Enumera cuántos países de los que tienen frontera con Rusia o China han sido invadidos los últimos 50 años. Ahora haz lo mismo con los que ha invadido EEUU, obviamente sin fronteras porque ni México ni Canadá de momento les ha tocado, ellos exportan su democracia. Por estadística pura y dura me preocuparía mucho más por EEUU.
6
#10 LoboAsustado
#8 cuentan fronteras marítimas ? xD
0
#12 Aokromes
#8 #9 ilustro.  media
0
#15 arreglenenlacemagico
#12 pones un grafico creado con mapchart como si fuera una verdad sin contexto, rusia ha invadido georgia por poner un ejemplo asi no se porque pone solo "civil war" xD
1
#17 AntiTankie
#12 Si reemplazas a Estados Unidos por Francia, Rusia/URSS, Japón, Reino Unido o Alemania, es muy probable que obtengas un resultado similar.
0
#9 Asimismov
#3 y los que no tienen frontera con Israel también que se lo pregunten a Catar, Túnez, Yemen, ...
6
#2 xaviazo
Rusia revive la "Guerra de invierno" parece que les quiere seguir robando territorio a las finlandeses.
2
#14 soberao
#2 Con la OTAN y EE.UU campando a sus anchas por Finlandia te puedes esperar ya cualquier cosa. A EE.UU le vendría bien otra Ucrania pero por el norte, esta gente solo ve intereses y pueden sacrificar Finlandia con tal de hacer negocios con los muertos y las bombas.
2
#5 Feindesland
Ya, y Estonia, Letonia, Lituania, Azerbaiyán, Georgia...

Normal.
2
#11 HeilHynkel
#5

De hecho, Georgia les atacó y todo. Como les salió el tiro por la culata el ex-presidente de Georgia, que está en busca y captura en su propio país se refugió ¡en Ucrania!

es.wikipedia.org/wiki/Míjeil_Saakashvili
1
#7 PerritaPiloto
Los viejos aún recuerdan cono el ejercito rojo logro llegar hasta Tornio.
1
#6 Sacapuntas
Desde siempre se ha dicho: "Si vis pacem, para bellum". Nada que reprochar a Finlandia visto lo visto.
1
#4 Pitchford
Quieren atacar Rusia, como querían los ucranianos.. Que jeta tienen.
1
#13 Sandman
Yo no puedo ya con estos titulares; pensaba que era el tenista. Luego tenemos a Ayuso y Almeida, que lo mismo son los ciclistas que los sionistas. Cuando veo una declaración de Sordo, pienso antes en el piloto de Rally que en el líder de CCOO; y por supuesto la UCO es la Universidad de Córdoba, y no la Unidad Central Operativa de la policía.
1
#16 arreglenenlacemagico
Rusia buscando un casus belli para salvar su economía y su amenaza del borracho de mevdelev se cree que todo el mundo amenaza como rusia y se van a meter al trapo de lo que diga en su etilica vida .
0

