Medvedev afirma que Finlandia se prepara para la guerra contra Rusia (ENG)

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, acusó a Finlandia de supuestamente preparar un trampolín para un ataque contra Rusia al seguir "un curso de preparación para la guerra". En una columna para la agencia TASS , controlada por el Kremlin , Medvedev afirmó que después de unirse a la OTAN, Helsinki “bajo el pretexto de medidas defensivas, está siguiendo un curso de confrontación para prepararse para la guerra con Rusia”.