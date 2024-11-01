edición general
Medios y democracia

Vídeo de Denny Horror para la Fundación Contexto y Acción.

MiguelDeUnamano
Tiene cojones que el facherío sostenga que "en este país ya no se puede decir nada" cuando tienen la mayoría de medios difundiendo su mensaje y condenando sistemáticamente cualquier alternativa, eso sí, en cuanto en algún medio hay la más mínima diversidad de opinión tenemos a toda la mongolada diciendo que no hay pluralidad.
