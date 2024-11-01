Medio Rural refuerza la protección frente a la gripe aviar y prohíbe la cría de aves de corral al aire libre en ocho concejos

Los municipios en los que quedará vedada esta práctica a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, son Castropol, Corvera, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa La enfermedad únicamente se ha detectado hasta ahora en un alcatraz, un ave silvestre, el pasado agosto en Ribadesella La Consejería de Medio Rural y Política Agraria refuerza la protección frente a la gripe aviar y prohibirá desde el próximo lunes, día 10 de noviembre, la cría de aves de corral al aire libre en ocho concejos declarados de especial vigil