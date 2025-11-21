edición general
Medio Rural intensifica los controles sobre la tuberculosis en fauna silvestre tras el brote de Tineo

La consejería asegura que el paquete de medidas adoptadas ha logrado mejorar la situación, pero la respuesta es «compleja» y requiere «vigilancia continua» La tuberculosis en la fauna silvestre, especialmente en especies como jabalíes y tejones, representa un riesgo para la biodiversidad, la salud pública y la ganadería. Así lo han señalado los investigadores Ana Balseiro y Christian Gortázar durante unas jornadas celebradas esta mañana en la sede de la consejería.

2 comentarios
#1 Astur_
se les olvida algún animal más, que es tabú para el gobierno Asturiano ...
#2 amusgada
#1 no es como si los lobos se merendasen a los jabalíes y corzos tuberculosos. Oh, wait...
