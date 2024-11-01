·
5
meneos
16
clics
En medio de las ruinas, los cristianos de Gaza sueñan con una paz justa
Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron una declaración sobre Gaza con el objetivo de garantizar el alto el fuego en la Franja.
cristianos
,
cristianos de gaza
,
gaza
4
1
0
59
politica
1 comentarios
#1
Stieg
Una paz justa con ese Israel genocida enfrente es imposible. Mucho tendría que cambiar la mentalidad de los modernos nazis.
0
K
8
