¿Qué medidas ha adoptado la Generalitat ante este temporal que no tomó antes de la DANA del 29-O?

Domingo, 28 de septiembre, 15.28 horas. El teléfono móvil de los valencianos que se encontraban en las zonas del litoral norte o central empezó a vibrar y a emitir sonido. Se trataba del mensaje Es Alert, un medio de alerta a la población que, desde la DANA de octubre de 2024, ha hecho correr ríos de tinta. Esta vez, en el texto del mensaje— en castellano y en inglés, pero no en valenciano—, se alertaba de que, a partir de las cuatro de la madrugada, las zonas afectadas entrarían en estado de alerta roja por fuertes lluvias.

comentarios
#1 Thornton
Esta vez todo ha ido mejor porque El Ventorro cierra los domingos. :-D
#3 pepel
Revalidar y festejar el encubrimiento de Mazón.
#2 kukusu
"en castellano y en inglés, pero no en valenciano"... desde luego no pierden oportunidad de mostrar qué miserables son.
