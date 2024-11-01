¿Qué medidas ha adoptado la Generalitat ante este temporal que no tomó antes de la DANA del 29-O?

Domingo, 28 de septiembre, 15.28 horas. El teléfono móvil de los valencianos que se encontraban en las zonas del litoral norte o central empezó a vibrar y a emitir sonido. Se trataba del mensaje Es Alert, un medio de alerta a la población que, desde la DANA de octubre de 2024, ha hecho correr ríos de tinta. Esta vez, en el texto del mensaje— en castellano y en inglés, pero no en valenciano—, se alertaba de que, a partir de las cuatro de la madrugada, las zonas afectadas entrarían en estado de alerta roja por fuertes lluvias.