Los médicos rechazan de plano la decisión unilateral de Mónica García de meter a los pacientes en su negociación

Los representantes médicos recuerdan que, en anteriores contactos, se comprometió que cualquier figura de acompañamiento o mediación debía ser acordada por ambas partes, algo que, sostienen, no se ha respetado.

Los sindicatos, además, plantean que las reuniones puedan ser grabadas para "garantizar la máxima transparencia, fidelidad en la información y confianza en el proceso negociador", ante las discrepancias reiteradas en la interpretación y el traslado público del contenido de los encuentros.