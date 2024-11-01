edición general
Médicos y algoritmos: la delgada línea entre apoyarse en la IA y depender de ella

La inteligencia artificial (IA) está transformando la medicina con la misma rapidez con la que un bisturí afilado corta la piel. Radiología, gastroenterología y otras especialidades ya emplean algoritmos que ayudan a detectar anomalías, redactar informes o incluso emitir diagnósticos preliminares. Los beneficios son claros: más precisión, más velocidad y menos errores en tareas repetitivas. Pero un estudio reciente ha encendido las alarmas: médicos que usaron asistencia de IA en procedimientos se volvieron un 20 % menos efectivos al detectar an

#1 ombresaco
En medicina, la línea es más fina. Un error en un diagnóstico no es una resta mal hecha: puede costar una vida.

Por lo visto calcular mal una estructura de un puente no es algo vital
Eversmann #2 Eversmann
El problema también será cuando las decisiones sean dadas por la IA... algo que no quiero ver.
#3 ombresaco *
#2 A efectos prácticos ya ocurre, pero de otra forma. Lo llaman "medicina defensiva", cuando el médico se ajusta al procedimiento oficial incluso siendo consciente de que no es el método óptimo, pero le va a dar menos problemas.

Ahora el procedimiento será "me lo dijo la IA oficial de mi organismo", pero a efectos prácticos será lo mismo, evitar marrones.
