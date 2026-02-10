edición general
Los médicos acusan al conseller Gómez de "boicotear" la huelga por unos servicios mínimos "abusivos"

Esta resolución establece una media del 75 % en todos los servicios, algunos llegan al 100 %; un porcentaje que CESM, el sindicato convocante, tilda de "abusivos"

5 comentarios
#1 VFR *
Eso es suprimir el derecho a la huelga
#2 alhambre
#1 Pues nada, se cumplen porque la ley lo dice, se denuncian y en 3 años les dan la razón. Huelga destrozada.

Y aún dicen los pepetarras que hay que regular la huelga. Sí, claro, para blindarla frente a estas cosas.
#4 DonaldBlake
#3 SI no cumples los servicios mínimos, se te juzga más rápido que que lo que comenta #2. Pero, muchísimo más rápido. Y se difundirá lo suficiente para acojonar a los que lo pensasen.
#5 Leon_Bocanegra
Ya lo dijo ayer un meneante.
Los rojelios están en contra de la huelga de facultativos

www.meneame.net/story/cristiano-ronaldo-pone-fin-huelga/c06#c-6
#3 Albarkas
Hay que exigir un mecanismo rápido de resolución o empezar a no respetar los servicios mínimos. Porque ya han aprendido el camino fácil y boicotean las huelgas.
Pero eso sale caro y hoy hay muy poca gente dispuesta a reclamar sus derechos cueste lo que cueste.
