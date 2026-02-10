·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9122
clics
Peter acabó con Podemos
9507
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
5841
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
4313
clics
¿Sabes que un grupo de meneantes que seguimos aquí...
3868
clics
El mensaje de Jorge Ponce a los adultos que se oponen a la prohibición de las redes sociales a menores
más votadas
489
El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez
531
El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores
318
El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
353
El presidente de la Confederación del Júcar afirma que quien dirigía el Cecopi el día de la dana "no tenía ni idea de lo que tenía que hacer"
299
El juez Peinado pide a la Policía que rastree los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora en los últimos siete años
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
5
clics
Los médicos acusan al conseller Gómez de "boicotear" la huelga por unos servicios mínimos "abusivos"
Esta resolución establece una media del 75 % en todos los servicios, algunos llegan al 100 %; un porcentaje que CESM, el sindicato convocante, tilda de "abusivos"
|
etiquetas
:
boicot
,
huelga
,
médicos
4
1
0
K
57
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
57
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
VFR
*
Eso es suprimir el derecho a la huelga
2
K
27
#2
alhambre
#1
Pues nada, se cumplen porque la ley lo dice, se denuncian y en 3 años les dan la razón. Huelga destrozada.
Y aún dicen los pepetarras que hay que regular la huelga. Sí, claro, para blindarla frente a estas cosas.
2
K
29
#4
DonaldBlake
#3
SI no cumples los servicios mínimos, se te juzga más rápido que que lo que comenta
#2
. Pero, muchísimo más rápido. Y se difundirá lo suficiente para acojonar a los que lo pensasen.
0
K
8
#5
Leon_Bocanegra
Ya lo dijo ayer un meneante.
Los rojelios están en contra de la huelga de facultativos
www.meneame.net/story/cristiano-ronaldo-pone-fin-huelga/c06#c-6
0
K
11
#3
Albarkas
Hay que exigir un mecanismo rápido de resolución o empezar a no respetar los servicios mínimos. Porque ya han aprendido el camino fácil y boicotean las huelgas.
Pero eso sale caro y hoy hay muy poca gente dispuesta a reclamar sus derechos cueste lo que cueste.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y aún dicen los pepetarras que hay que regular la huelga. Sí, claro, para blindarla frente a estas cosas.
Los rojelios están en contra de la huelga de facultativos
www.meneame.net/story/cristiano-ronaldo-pone-fin-huelga/c06#c-6
Pero eso sale caro y hoy hay muy poca gente dispuesta a reclamar sus derechos cueste lo que cueste.