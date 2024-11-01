edición general
Mediaset elimina el documental de Rocío Carrasco tras la condena a sus productores, Óscar Cornejo y Adrián Madrid

En la plataforma Mediaset Infinity no constan los títulos de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ni su continuación 'En el nombre de Rocío'

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El pasado sábado se dio a conocer que Audiencia Provincial de Madrid ha pedido dos años de cárcel, una indemnización de 200.000 euros y a dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para los actuales CEO de La Osa Producciones por un delito de revelación de secretos en dicha producción.
