edición general
4 meneos
56 clics
Me ha salido un ‘hater’

Me ha salido un ‘hater’

"Por desgracia, como Trapiello hay muchos otros columnistas en la prensa española. No aportan mucho a nuestro debate público, salvo malas maneras y sarcasmo. Seguro que habrá gente que celebre sus ocurrencias y sus ingeniosidades, pero sigo creyendo que el debate público debería ser otra cosa. Escriben para los ya convencidos y, por eso, en lugar de aportar razones, argumentos, datos, comparaciones con otros países u otras épocas, se limitan a lanzar dardos contra sus bestias negras (los izquierdistas, los nacionalistas vascos y catalanes)."

| etiquetas: sanchez cuenca , trapiello , haters , duelo periodistico
3 1 0 K 36 politica
5 comentarios
3 1 0 K 36 politica
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 Esta "E" de aquí indica que es contenido exclusivo  media
0 K 20
Torrezzno #2 Torrezzno
Pago de muro
0 K 20
#4 Murciegalo
#2 pido disculpas, yo puedo leerlo en modo lectura. Nunca he entendido porqué en modo lectura hay gente que puede leer los muros de pago y otros no.
0 K 10
#1 Murciegalo
"En ocasiones parece que no escriben para el público, sino para el reconocimiento de sus colegas, quienes le reirán la gracia y le dirán que ha estado sembrado, que se ha superado y que vaya leñazo le ha dado a no sé qué sanchista irredento. Así estamos."
0 K 10
Tito_Keith #3 Tito_Keith
La cultura del Zasca está muy extendida. No hay vuelta atrás, el debate ya no va a existir más.
0 K 8

menéame