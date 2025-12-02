Mazu, la diosa china de los navegantes

Mazu es la diosa de los navegantes del sureste asiático. Su origen se encuentra en la región china de Fujian, cuyos comerciantes llevaron este culto a distintos lugares del continente e islas adyacentes. Se cuenta que en tiempos antiguos, durante la dinastía Song, en la isla de Meizhou, costa de Fujian (China), en el siglo X, había una mujer llamada Lin Mo, hija de un pescador, de la que decían que era una hechicera, que podía predecir el tiempo.