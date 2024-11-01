Mazón tardó casi una hora en responder al decreto de ayudas en las horas críticas de la Dana

Carlos Mazón fue informado de un borrador de decreto de ayudas para los afectados en Utiel en las horas críticas de la DANA mientras él se despedía de la periodista Maribel Vilaplana tras la comida en El Ventorro. El jefe del Consell tardó casi una hora en responder a aquella propuesta, remitida por el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García. Así lo revelan mensajes aportados voluntariamente por García a la causa que investiga la gestión de la Dana: "Va a haber que ver qué cantidad final porque va a haber un huevo de afectados".