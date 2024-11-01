edición general
Mazón estrenó durante el funeral de Estado su disfraz de Halloween de hombre invisible

Se da la circunstancia de que ese traje -una capa élfica de invisibilidad-ya había sido empleado entre las 14:00 y las 20:00 horas del 29 de octubre de 2024.

| etiquetas: mazón , dana , pp , corrupción , valencia
#1 mancebador
En vez del disfraz de hombre invisible debería haber estrenado el de ex presidente y haber dimitido por inútil e incompetente.
#2 Tronchador.
Yo pensaba que era de asesino en serie sin careta de Hockey.
#3 Dexton
 media
