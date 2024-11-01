La mayoría de los europeos no está dispuesta a aceptar una reducción salarial por trabajar desde casa, según el BCE

"La reducción salarial promedio que los empleados estarían dispuestos a aceptar para trabajar dos o tres días por semana desde casa es del 2,6%". El BCE detectó que alrededor del 70% de los empleados no estaría dispuesto a aceptar ninguna reducción salarial por trabajar desde casa, el 13% aceptaría una rebaja de entre el 1% y el 5%, y el 8% aceptaría una reducción de entre el 6% y el 10%. Los empleados que trabajan más frecuentemente desde casa tienden a estar dispuestos a aceptar una reducción media algo mayor por seguir así, del 4,6%.