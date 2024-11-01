edición general
18 meneos
21 clics

La mayoría de los europeos no está dispuesta a aceptar una reducción salarial por trabajar desde casa, según el BCE

"La reducción salarial promedio que los empleados estarían dispuestos a aceptar para trabajar dos o tres días por semana desde casa es del 2,6%". El BCE detectó que alrededor del 70% de los empleados no estaría dispuesto a aceptar ninguna reducción salarial por trabajar desde casa, el 13% aceptaría una rebaja de entre el 1% y el 5%, y el 8% aceptaría una reducción de entre el 6% y el 10%. Los empleados que trabajan más frecuentemente desde casa tienden a estar dispuestos a aceptar una reducción media algo mayor por seguir así, del 4,6%.

| etiquetas: teletrabajo , europa , bce , encuesta , salario
15 3 0 K 198 actualidad
13 comentarios
15 3 0 K 198 actualidad
Comentarios destacados:      
#4 Forestalx
Es que no entiendo por qué van a tener que renunciar a su sueldo por hacer el mismo trabajo.
20 K 196
#6 soberao *
#4 Porque tu jefe no puede controlar cuantos minutos tardas en ir y volver del baño y las licencias de programas espías para "medir la productividad" de los trabajadores cuestan una pasta.
3 K 43
Macadam #8 Macadam
#4 y a partir de aquí, el resto de comentarios pierde sentido
1 K 17
#10 Grahml
#4 Quieren que los empleados de las empresas paguen las deudas que los empleadores tienen con los bancos, deudas contraídas para financiar los inmuebles y el resto de instalaciones de centro de trabajo, que ya no tienen razón de ser, pero de las que en realidad no están dispuestos a prescindir.
3 K 43
#3 soberao *
Las empresas se ahorran el alquiler del local, de la electricidad y la climatización, del mantenimiento y la limpieza, etc, porque todo eso ahora lo pones tú trabajando desde casa y ahora quieren que trabajar desde casa tenga un sueldo más bajo, que no está el jefe controlando cuanto tiempo tardas en ir a cagar.
Y eso cuando la mayoría de las veces el local de la empresa tiene a más trabajadores que los que caben y la mayoría opte por trabajar en casa para no andarte peleando con tus compañeros por quien necesita esta semana estar en la oficina.
6 K 66
Andreham #7 Andreham
Se bajan los sueldos los CEOs cuando la empresa no cumple sus expectativas de crecimiento irreales?
4 K 43
LuCiLu #9 LuCiLu
¿Me van a pagar la electricidad, la calefacción/aire acondicionado, un escritorio, una silla de oficina, y demás cosas necesarias para hacer mi trabajo?

Pues encima que no me jodan que les ahorramos pasta.
3 K 39
#1 imaginateca
Pero luego, al menos en España, nos gastamos entre un 10 y un 20% del sueldo en un coche para ir a trabajar y nos pasamos 1,5 horas o más al día en el atasco.
Todo muy razonable.
2 K 28
Aguarrás #12 Aguarrás
Avaricia. Todo vale con tal de aumentar el beneficio de la empresa.
Luego que si los trabajadores están de uñas... ¡Normal!, ven minados sus derechos, sus salarios y encima van a estar contentos, ¿No?. ¬¬
1 K 24
#5 Pitchford *
Resultados más detallados de la encuesta, incluyendo número de dias semanales preferidos de teletrabajo:
www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2025/html/ecb.ebbox202  media
0 K 17
Gry #2 Gry
¿Veis como el coste de la vivienda no es un problema? Ahorrarse la mitad del alquiler no es preferible a cobrar un 5% menos. :-D
0 K 16
#11 Druhftgckgtki
#2 según la entradilla trabajar 2-3 días en casa. Eso no evita que tengas que vivir cerca del trabajo
0 K 6
#13 pirat *
Pagar para trabajar.
Muchas empresas nos hacen trabajar para ellos como consumidores, con la excusa de precios bajos que no lo son, y la gente lo hace encantada como si fuera mas cool...
Franquícias con cajas de autocobro, cadenas de comida rápida en las que te pides solo, recoges y tambien recoges la mesa, los bancos con los cajeros y sin atención mientras aumentan las comisiones,,,
0 K 7

menéame