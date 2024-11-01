La mayoría de los europeos no está dispuesta a aceptar una reducción salarial por trabajar desde casa, según el BCE

"La reducción salarial promedio que los empleados estarían dispuestos a aceptar para trabajar dos o tres días por semana desde casa es del 2,6%". El BCE detectó que alrededor del 70% de los empleados no estaría dispuesto a aceptar ninguna reducción salarial por trabajar desde casa, el 13% aceptaría una rebaja de entre el 1% y el 5%, y el 8% aceptaría una reducción de entre el 6% y el 10%. Los empleados que trabajan más frecuentemente desde casa tienden a estar dispuestos a aceptar una reducción media algo mayor por seguir así, del 4,6%.
Y eso cuando la mayoría de las veces el local de la empresa tiene a más trabajadores que los que caben y la mayoría opte por trabajar en casa para no andarte peleando con tus compañeros por quien necesita esta semana estar en la oficina.
Pues encima que no me jodan que les ahorramos pasta.
Todo muy razonable.
Luego que si los trabajadores están de uñas... ¡Normal!, ven minados sus derechos, sus salarios y encima van a estar contentos, ¿No?.
Muchas empresas nos hacen trabajar para ellos como consumidores, con la excusa de precios bajos que no lo son, y la gente lo hace encantada como si fuera mas cool...
Franquícias con cajas de autocobro, cadenas de comida rápida en las que te pides solo, recoges y tambien recoges la mesa, los bancos con los cajeros y sin atención mientras aumentan las comisiones,,,