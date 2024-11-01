Por qué la mayoría de aviones no vuelan por el Pacífico

La mayoría de los aviones comerciales no vuelan directamente sobre el Océano Pacífico. Esta decisión estratégica, que puede parecer poco intuitiva a primera vista, se basa en una serie de factores técnicos, de seguridad y operativos. Las aerolíneas prefieren trazar rutas que sigan las costas continentales y las grandes masas terrestres. Esta preferencia no es arbitraria; tiene una base sólida en la optimización de recursos y en la garantía de seguridad para los pasajeros y tripulación.