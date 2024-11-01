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Por qué la mayoría de aviones no vuelan por el Pacífico

Por qué la mayoría de aviones no vuelan por el Pacífico

La mayoría de los aviones comerciales no vuelan directamente sobre el Océano Pacífico. Esta decisión estratégica, que puede parecer poco intuitiva a primera vista, se basa en una serie de factores técnicos, de seguridad y operativos. Las aerolíneas prefieren trazar rutas que sigan las costas continentales y las grandes masas terrestres. Esta preferencia no es arbitraria; tiene una base sólida en la optimización de recursos y en la garantía de seguridad para los pasajeros y tripulación.

| etiquetas: aeronáutica , tecnología , viajes , seguridad , recursos
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3 comentarios
11 2 0 K 111 cultura
Laro__ #2 Laro__ *
Hmmm... El artículo no usa las siglas ETOPS en ningún momento... Ese periodista/IA igual debería asesorarse un poco más y no: No son las siglas de "Engines Turn Or Passengers Swim".
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#1 pozz
por que no hay aeropuertos de respaldo suficientes para cubrir la ruta... cosas de la seguridad aerea, y que en caso de algun problema, poder aterrizar relativamente cerca.
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ostiayajoder #3 ostiayajoder
Es q, aunq amerizar no significara 'estrellarse contra el mar', aunque fuera un amerizaje perfecto.... hasta q te encuentren y te saquen del agua pasarian dias....
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menéame