La mayor tormenta solar en 22 años provoca auroras boreales hasta en España  

La tormenta solar ha sido la más intensa en los últimos 20 años Eso ha hecho posible que desde España y Portugal también hayamos podido ver esas auroras boreales Durante la noche del lunes al martes ha tenido lugar una tormenta solar, calificada como "severa" por la NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica que es la responsable de describir y predecir los cambios en el medio ambiente mediante la investigación de los océanos, la atmósfera, el espacio y el sol.