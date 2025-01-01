edición general
¿El mayor incendio desde que hay registros?

¿El mayor incendio desde que hay registros?  

Dicen incansablemente los noticiarios que el actual incendio de devasta España es el mayor desde que hay registros, y me pregunto qué registros deben consultar esos medios. Cuentan las crónicas escritas en el año 949 que el 1 de Junio se desató un incendio gigantesco que ardió durante un año y arrasó toda la meseta noroeste causando tales daños que produjo una hambruna sin precedentes, una devastación de las incipientes villas, y unos efectos que perduraron décadas.

