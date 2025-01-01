¿El mayor incendio desde que hay registros?  

Dicen incansablemente los noticiarios que el actual incendio de devasta España es el mayor desde que hay registros, y me pregunto qué registros deben consultar esos medios. Cuentan las crónicas escritas en el año 949 que el 1 de Junio se desató un incendio gigantesco que ardió durante un año y arrasó toda la meseta noroeste causando tales daños que produjo una hambruna sin precedentes, una devastación de las incipientes villas, y unos efectos que perduraron décadas.